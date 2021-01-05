В Польше зарегистрировали восемь лёгких побочных эффектов от вакцины

https://static.news.ru/photo/fe99117a-50f8-11eb-8f08-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Около 178 тысяч поляков уже прошли вакцинацию от коронавируса. По словам главы канцелярии премьер-министра республики Михала Дворчыка, из них только у восьми человек зафиксированы лёгкие побочные эффекты.

На данный момент 177 863 человека в Польше прошли вакцинацию. Зафиксировано 8 лёгких нежелательных случаев побочных эффектов, — цитирует РИА Новости Дворчыка.

Бесплатная и добровольная вакцинация от COVID-19 началась в Польше 27 декабря. В первую очередь прививают пока медработников, затем вакцину получат пенсионеры, полицейские, учителя и другие представители группы риска. Массовая вакцинация населения начнётся 15 января.

Как писал NEWS.ru, Варшавский медицинский университет будет оштрафован на 250 тысяч злотых ($70 тысяч) за вакцинацию политиков и знаменитостей вне очереди, заявил министр здравоохранения Польши Адам Недзельский. По его словам, в университете намеренно записали знаменитостей как врачей, которым положена прививка в первую очередь. Скандал с вакцинированием знаменитостей вне очереди разгорелся в польских СМИ в первых числах января. Прививки поставили евродепутат Лешек Миллер и актриса Кристина Янде. Они объяснили, что согласились на вакцинацию вне очереди, поскольку им предложили лишние дозы вакцины, которые в случае отказа всё равно бы пропали.