В Польше захотели обучить граждан владению оружием Глава минобороны Польши заявил, что жители страны должны уметь обращаться с оружием

Фото: Министерство национальной обороны Польши

Министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак заявил эфире Польского радио, что как можно больше граждан страны нужно обучить обращению с оружием. Однако при этом он отметил, что вопросы обращения с оружием «нужно сбалансировать» и «подходить разумно», чтобы не вышло, чтобы «какой-то сумасшедший воспользовался оружием, убивал детей в школе», как это происходит в США.

Для меня нет никаких сомнений в том, что как можно больше людей должно быть обучено, они должны уметь обращаться с оружием, — заявил Блащак.

При этом глава минобороны признает, что большое количеcтво оружия у населения не может существенно повысить обороноcпособность страны. Это могут сделать только организованные воинские части.

В настоящее время в сейм Польши внеcен законопроект «Об оружии и боеприпасах». Предполагается, что новый закон облегчит доступ к оружию для законопослушных совершеннолeтних психически здоровых граждан, а сотрудников силовых структyр предлагается даже освободить от соответствующих экзаменов.

В начале марта президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, который разрешает всем украинцам использовать оружие во время объявленного в стране военного положения. Согласно документу, граждане Украины, иностранцы, а также лица без гражданства, находящиеся на территории страны на законных основаниях, могут получить огнестрельное оружие и боеприпасы к нему. Всем желающим на Украине бесконтрольно раздали более 25 тысяч единиц огнестрельного оружия.