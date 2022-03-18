В Польше захотели конфисковать имущество российских олигархов
Wprost: в Польше захотели конфисковать имущество российских олигархов
Наталья Жуковская
Наталья Жуковская
00:56, 21 марта 2022
Фото: pixabay
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Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что правительство хочет конфисковывать имущество российских олигархов. По его словам, в стране такая собственность есть, но её немного. Он пояснил, что народ Польши выступает за конфискацию, несмотря на конституционные ограничения, связанные с правом собственности, сообщает издание Wprost.
Всё больше поляков не понимают, почему — раз итальянцы конфискуют яхты российских олигархов, — мы не можем такие действия проводить в нашей стране, — рассказал Моравецкий.
Глава правительства добавил, что Сейм проведёт все необходимые законодательные изменения, чтобы осуществить конфискацию имущества олигархов из России.
Американский сенатор-республиканец от штата Кентукки Митч Макконнелл ранее заявил, что бесполётную зону над Украиной можно создать с помощью наземных систем противовоздушной обороны. Он призвал руководство страны передать Киеву необходимое вооружение, которое поможет украинцам вернуть контроль над своим небом. По мнению сенатора, таким образом получится избежать отправку американских пилотов на Украину.