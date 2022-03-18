В Польше захотели конфисковать имущество российских олигархов

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Украинские власти не согласятся на потерю территориальной целостности и суверенитета, заявил президент страны Владимир Зеленский в интервью телеканалу CNN. Он призвал найти модель, которая позволит предотвратить новые конфликты.

Нам надо найти такую модель, при которой Украина не потеряет свой суверенитет и территориальную целостность. На это мы согласиться не можем, — сказал украинский лидер, отвечая на вопрос о возможных...