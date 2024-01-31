В Польше заговорили о необходимости новой революции на Украине Профессор Гиль заявил о необходимости организации революции на Украине

Украине необходима новая революция, которая «сметет» действующее правительство, пораженное коррупцией и воровством, заявил профессор Варшавского университета, политолог Анджей Гиль. По его словам, которые приводит портал Do Rzeczy, польская сторона не понимает, что именно нужно Киеву. Он подчеркнул, что администрация премьер-министра Дональда Туска не сможет ничего сделать для Украины.

Украине необходима революция, которая сметет систему, связанную с коррупцией и воровством настолько, что нам трудно это себе представить. На польской стороне этого не понимают, — отметил политолог.

По мнению эксперта, Польша не сможет стать для Украины защитницей, так как недоброжелательность и подозрительность в отношении поляков «записана в генах» как украинских политиков, так и рядовых граждан. Германия также не может помочь Украине, так как в военном вопросе она является «страной-карликом». Это обусловлено системными проблемами в бундесвере, а также отсутствием какого-либо боевого опыта, подытожил Гиль.

Профессор Витольд Модзелевский ранее заявил, что в 2024 году страны Запада начнут постепенно отказываться от своей текущей позиции по вопросу СВО. По его мнению, для них станет очевидным, что победить Россию невозможно, поэтому они будут искать официальные и приемлемые объяснения своих неудач в восточной политике.