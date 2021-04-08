В Польше зафиксировали рекордное число смертей от COVID-19 за сутки

https://static.news.ru/photo/428c2630-9850-11eb-accf-96000091f725_660.jpg Фото: Josef Vostarek/Global Look Press

Жертвами коронавируса в Польше за минувшие сутки стали 954 человека, что является рекордным показателем в стране с начала пандемии. Всего зарегистрировано 56 659 летальных исходов.

По данным Министерства здравоохранения республики, за последние 24 часа COVID-19 выявили у 27 887 граждан. Общее число заболевших достигло 2 499 507.

Несмотря на относительное снижение скорости распространения болезни, в местных госпиталях увеличивается количество заражённых. Согласно последним данным, за сутки в стране в больницы попали 34 864 человека (34 691 по состоянию на 7 апреля), 3362 из них медики подключили к аппаратам ИВЛ (3342 7 апреля). 433 346 граждан (более 1,1% от населения страны) находятся на карантине, 2 076 504 выздоровели, передаёт РИА Новости.

Как писал NEWS.ru, чешские власти планируют с 12 апреля смягчить ограничения, действующие в стране из-за распространения коронавирусной инфекции. Речь идёт об отмене комендантского часа, который действует в стране с 21:00 до 05:00, а также об ограничениях на передвижение граждан между административными районами без неотложных причин.