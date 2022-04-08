В Польше задумались о прекращении сотрудничества с Венгрией из-за России

Вице-премьер польского правительства Ярослав Качиньский раскритиковал премьер-министра Венгрии Виктора Орбана за его позицию по России и,в частности, отказ от осуждения событий в украинском городе Буче. По мнению польского политика, высказанному в эфире Radio Plus, Орбану стоит сходить к врачу, раз он не видит то, что произошло в Буче, а Польша может оборвать тесные связи с Венгрией, если премьер продолжит пророссийскую линию.

Когда Орбан говорит, что не видит, что произошло в Буче, кто-то должен посоветовать ему провериться у окулиста. Мы не можем продолжать сотрудничать как раньше, если это продолжится, — негодует Качиньский.

В то же время лидер польской партии «Право и справедливость» признал, что глава венгерского правительства таким образом хочет прекратить конфликт, однако, по мнению Качиньского, это «тупиковый путь».

При этом сам Орбан выступил за усиление партнёрства с Варшавой, поскольку, по его словам, «две страны не должны разъединяться в этом урагане».

Отмечается, что призыв Орбана расследовать ситуацию в Буче, прежде чем выносить какие-либо суждения, — не единственная причина гнева Варшавы. Будапешт также является одним из главных противников санкций, касающихся поставок энергоресурсов из России: сам премьер недавно назвал эмбарго на российские нефть и газ «красной линией».

Переизбранный премьер Венгрии после победы на выборах внёс президента Украины Владимира Зеленского в перечень противников венгерской правящей партии «Фидес». По его словам, он будет до конца жизни вспоминать этот триумф, поскольку партии «пришлось сражаться с огромным количеством оппонентов».

В начале апреля в социальных сетях и иностранных СМИ распространились фотографии из Бучи с погибшими мирными гражданами. В Минобороны России заявили, что все опубликованные Киевом фото и видеоматериалы, якобы свидетельствующие о преступлениях российских военнослужащих, являются очередной провокацией. В ведомстве отметили, что заявления украинcких властей появились лишь на четвёртый день после отхода российских военных из города.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков также опроверг утверждения о причастности российских военных к ситуации в Буче. По его словам, изображения, которые российская сторона получила в своё распоряжение, оказались результатом «организованной фальсификации». Представитель Кремля заверил, что российская армия не атакует мирных жителей Украины.

8 апреля Бучу посетили глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель и председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. Перед политиками выложили чёрные пластиковые мешки с телами местных жителей, якобы убитых российскими военными. По словам фон дер Ляйен, ЕС готов отправить группу следователей в Бучу. Она отмeтила необходимость задокументировать произошедшее в совместной работе трёх органов: Гeнпрокуратуры Украины, Европола и Евроюста.