В Польше задержали фермера, призвавшего Путина «разобраться с Украиной»

Фото: olicja.pl

Польская полиция задержала фермера, призвавшего президента России Владимира Путина «разобраться с Украиной», пишет Gazeta Wyborca. Мужчина вышел на демонстрацию против ввоза украинского зерна, прикрепив на свой трактор баннер с надписью «Путин, наведи порядок с Украиной, Брюсселем и нашими правителями».

Также отмечается, что на передней части своей машины он разместил флаг СССР. В материале подчеркивается, что протестующие не поддержали его призыв.

Ранее польские аграрии заблокировали проезд украинским фурам в 250 местах. Фермеры продолжают протестовать против ввоза дешевой сельскохозяйственной продукции с Украины и «зеленой» политики Европейского союза, которая противоречит интересам местных производителей. Возмущенные граждане перекрывают дороги и забрасывают грузовики яйцами.

Как рассказал министр аграрной политики и продовольствия Украины Николай Сольский, польские фермеры в качестве протеста высыпали зерна кукурузы из железнодорожных вагонов вблизи КПП «Медыка — Шегини». По словам чиновника, груз предназначался Германии, в Польшу кукурузу не экспортируют.

В свою очередь президент Украины Владимир Зеленский раскритиковал продолжающиеся протесты польских фермеров. Ситуацию с блокировкой украинского экспорта он назвал «издевательской».