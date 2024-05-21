В Польше задержали диверсантов, якобы связанных с Россией Туск: в Польше арестовали девять человек якобы из-за диверсий по заказу России

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Девять человек были арестованы на территории Польши из-за возможного участия в диверсиях якобы по заказу России, заявил телеканалу TVN24 премьер-министр страны Дональд Туск. По его словам, гражданам предъявлены обвинения.

На данный момент у нас арестованы девять подозреваемых, которым предъявлены обвинения в непосредственном участии в диверсиях в Польше по запросу российских служб. Это касается избиений, поджогов и попыток поджога, — отметил политик.

Обвинения, как уточнил Туск, коснулись граждан Украины, Белоруссии и Польши. Более подробной информации премьер-министр не сообщил.

Ранее Telegram-канал Baza писал, что сотрудники Федеральной службы безопасности задержали студента, который поджег две вышки связи в Волгограде. Молодой человек действовал вместе с 14-летними школьниками по инструкции от неизвестных лиц, подчеркнули авторы публикации.

До этого в Крыму задержали безработного жителя, который планировал подорвать рельсы на железной дороге. По данным правоохранительных органов, его завербовали украинские спецслужбы, которые предложили денежное вознаграждение. Злоумышленник собирался использовать самодельную взрывчатку, чтобы нарушить поставки топлива в зону специальной военной операции на Украине.