Еще у одного соседа России выявлен первый случай оспы обезьян В Польше выявлен первый случай оспы обезьян

Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

На территории Польши зарегистрирован первый случай заражения оспой обезьян, сообщил министр здравоохранения страны Адам Недзельский на пресс-конференции в Лодзи. Всего было около десяти подозрений на заболевание, однако первое подтвердили 10 июня, передает Rzeczpospolita.

Я только что получил информацию о том, что у нас есть первый подтвержденный случай оспы обезьян в Польше. В Национальном институте гигиены мне сообщили, что у нас первый подтвержденный случай. У нас было около 10 подозрений, образцы проверяются, — сказал Недзельский.

В настоящее время пациент госпитализирован. Он находится под присмотром врачей и получает медицинскую помощь. Санэпидемслужба также провела эпидемиологическое расследование, а граждане, которые контактировали с пациентом, находятся под эпидемиологическим наблюдением, добавил министр.

Ранее первый случай заражения оспой обезьян зафиксировали в Греции. Речь шла о мужчине, недавно вернувшемся из Португалии.

Всемирная организация здравоохранения по состоянию на 8 июня зафиксировала более одной тысячи случаев заражения оспой обезьян. Инфекция зафиксирована в 29 странах. В основном зараженными являются мужчины.