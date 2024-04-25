В Польше вынесли приговор россиянину по обвинению в шпионаже Суд в Гданьске приговорил гражданина РФ к 2,5 года тюрьмы

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Суд польского Гданьска вынес обвинительный приговор гражданину России по обвинению в шпионаже, сообщает пресс-служба местной прокуратуры. По информации ведомства, россиянина, который занимался в Польше предпринимательской деятельностью, отправили в тюрьму на 2,5 года. Двое поляков, также фигурировавших в деле, получили год и два года условного срока, еще один отделался штрафом.

В Гданьском окружном суде был вынесен обвинительный приговор гражданину Российской Федерации, обвиняемому в шпионской деятельности в пользу российской разведки, и трем гражданам Польши за коррупционные преступления, — сказано в сообщении.

Согласно версии обвинения, россиянин занимался историческими реконструкциями и попутно смог установить связи с военнослужащими польской армии. Полученные от них сведения он, как утверждается, использовал «в интересах российской разведки».

Ранее Генеральная прокуратура ФРГ подтвердила задержание двух человек по подозрению в работе на российские спецслужбы. По версии следствия, они планировали диверсии на территории страны, чтобы подорвать «усилия Германии по военной поддержке Украины».

Посол России в Берлине Сергей Нечаев после этого заявил, что МИД Германии не ответил ни на один из вопросов по задержанию подозреваемых. Он отметил, что немецкая сторона не назвала имен, также не подтверждено наличие российского гражданства у задержанных.