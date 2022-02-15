В Польше ввели режим кибербезопасности

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Режим киберугрозы начальной степени ввёл на территории Польши премьер-министр Матеуш Моравецкий. Об этом сообщает Министерство внутренних дел страны.

В целях противодействия угрозам в киберпространстве премьер-министр Матеуш Моравецкий подписал распоряжение о введении первой степени угрозы (ALFA-CRP) на всей территории страны, — говорится в сообщении.

Режим угрозы начинает действовать с 23:59 15 февраля 2022 года до 23:59 28 февраля 2022 года.

Причину, по которой вводится такой режим, в МВД не назвали.

Как уточняется, режимы опасности CRP относятся к угрозам в киберпространстве. Степень ALFA — самая низкая из четырёх, она является в первую очередь сигналом службам, заботящимся о безопасности, а также всей госадминистрации проявлять особую бдительность.

То есть государственная администрация обязана проводить усиленный мониторинг состояния безопасности телеинформационных систем, говорится в сообщении.

Ранее режим ALFA-CRP вводился в стране 18 января и объяснялся потенциальным риском угрозы безопасности систем передачи данных.

15 февраля Центр информационной безопасности Украины заявил о перебоях в работе сайта Минобороны, вооружённых сил, Приватбанка и Ощадбанка. Причины сбоев онлайн-ресурсов связали с DDoS-атаками.

Ранее киберпреступники взломали сайт Минобразования Украины и опубликовали на нём угрожающее сообщение на украинском, польском и русском языках. В нём говорилось, что личные данные граждан попали в общий доступ и будут уничтожены. Аналогичные сообщения вскоре появились также на сайтах МИД Украины и Министерства аграрной политики и продовольствия.