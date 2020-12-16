В Польше введут карантин из-за коронавируса

https://static.news.ru/photo/f6e9cf94-4074-11eb-9dda-fa163e074e61_660.jpg Фото: Omar Marques/Keystone Press Agency/Global Look Press

Он продлится с 28 декабря 2020 года по 17 января 2021-го.

Министр здравоохранения страны Адам Недельский пояснил, что на этот период будет приостановлена работа всех магазинов, кроме продуктовых, а также отелей и горнолыжных склонов.

Гражданам рекомендовано покидать свои дома только в особых случаях, таких как поход в аптеку или выполнение служебных обязанностей, сообщает РИА Новости.

За время пандемии в Польше заболели 1,1 млн человек. Жертвами инфекции стали 24,3 тысячи жителей страны.

В настоящее время в Польше закрыты рестораны, бары, кафе. Все школьники переведены на дистанционное обучение. Запрещены собрания более пяти человек, за исключением людей, проживающих вместе.

Ранее NEWS.ru писал, что с 16 декабря в Германии стартует «самый жёсткий локдаун в истории», по словам президента Франка-Вальтера Штайнмайера. До 10 января в стране будут закрыты школы и университеты, непродовольственные магазины, спортзалы, кинотеатры, рестораны, парикмахерские, в общем, всё, кроме супермаркетов, аптек, оптик и церквей. В Берлине, эпицентре эпидемии, гражданам также запрещено выходить из дома без необходимости. На период рождественских праздников эти правила будут слегка ослаблены: одна семья сможет пригласить к себе до четырёх человек из другого домохозяйства.

По словам президента Владимира Путина в России локдаун вводить не планируется. Он выразил надежду, что принятые ограничительные меры дадут свой результат, а новых не потребуется, если россияне будут выполнять требования врачей.