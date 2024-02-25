В Польше вскрыли украинские зерновозы и высыпали 160 тонн зерна

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Злоумышленники высыпали 160 тонн украинского зерна из вагонов железнодорожного состава, следовавшего в порт польского города Гданьск, сообщил глава Министерства развития общин, территорий и инфраструктуры Украины Александр Кубраков. Он опубликовал кадры, на которых видны вскрытые вагоны ж/д состава с высыпанным из него зерном.

На этих снимках видно 160 тонн уничтоженного украинского зерна. Поезд следовал транзитом в порт Гданьск, а затем в другие страны, — подписал свою публикацию Кубраков.

Подобные акции польских фермеров, протестующих против поставок сельхозпродукции с Украины, происходят не впервые. На этой неделе протесты аграриев только усилились. 20 февраля министр аграрной политики и продовольствия Украины Николай Сольский заявил, что польские фермеры высыпали зерна кукурузы из вагонов близ КПП «Медыка — Шегини». По словам чиновника, груз предназначался Германии, а в Польшу кукурузу не экспортируют.

Польские перевозчики начали блокировать автомобильные пункты пропуска на границе с Украиной с 6 ноября. Они требуют отменить льготы, предоставленные Евросоюзом их украинским коллегам, восстановить прежний порядок лицензирования коммерческого грузового транспорта и аннулировать разрешения, выданные транспортным компаниям Украины после 24 февраля 2022 года. По причине забастовки на границе образовались многокилометровые очереди из большегрузов.