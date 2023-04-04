В Польше вскрылась неприятная правда из-за помощи Украине Экс-министр обороны Польши Земке: Варшаве дают не лучшую технику взамен поставленной Киеву

Фото: Attila Husejnow/Keystone Press Agency/Global Look Press

Бывший министр обороны Польши Януш Земке заявил, что Варшава вынуждена восполнять отправленные Украине вооружения не самой подходящей техникой. При этом ее еще придется подождать, отметил он в интервью RMF24.

Земке рассказал, что Украине республика передала «примерно 25 процентов своей тяжелой техники».

Мы восполняем это западной техникой, в основном американской и корейской... не самой новой, о которой мы мечтаем. Ее придется подождать около трех-четырех лет, — посетовал экс-министр.

Он также призвал власти страны обратить внимание Военно-морской флот, который не дофинансируется. По мнению Земке, Польша является «морской страной», а значит, нужны инвестиции в ВМФ.

Что еще вызывает некоторые опасения, так это отсутствие инвестиций, связанных с подводными лодками. В этом плане царит поражающая тишина... Мы морское государство, у нас есть интересы в Балтийском море, и не только в нем, — подчеркнул экс-министр.

Ранее стало известно, что Польша передала Украине истребители МиГ-29. Об этом заявил Марчин Пшидач, возглавляющий бюро международной политики в канцелярии президента страны. Точное количество поставленных самолетов он не назвал, но уточнил, что речь идет о первой части поставок. Пшидач также добавил, что Варшава планировала в ближайшие годы заменить эти самолеты более современными.