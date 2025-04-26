В Польше возмутились из-за слов Лаврова о Дне Победы O2: в Польше негативно оценили слова Лаврова о решении Евросоюза к 9 Мая

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

Сергей Лавров

Министр иностранных дел России Сергей Лавров негативно высказался о Европейском союзе и увидел в его действиях «моральное падение», передает издание O2. Так журналисты оценили речь главы внешнеполитического ведомства о запрете участия европейских политиков в мероприятиях, посвященных Дню Победы в Москве 9 мая.

По данным O2, Лавров назвал это попыткой переписать историю. Особое внимание, указали журналисты, министр уделил высказываниям кандидата в канцлеры Германии Фридриха Мерца.

При этом глава МИД России добавил, что «Россия не потерпит нацизма», — подчеркнули в материале.

Журналисты назвали его слова слишком резкими. Авторы статьи обвинили дипломата в «излишней агрессии».

Лавров же отметил, что страны Евросоюза откровенно планируют возродить идеологию нацизма, однако Россия приложит все силы, чтобы помешать этому. По его мнению, попытки возродить нацизм в Европе являются очень тревожным и печальным фактом, и главными лидерами в этом процессе являются главы «брюссельской бюрократии».

Лавров также добавил, что с Россией нельзя разговаривать на языке превосходства. Таким образом дипломат отреагировал на намерение некоторых членов «коалиции желающих» отправить на Украину военный контингент. Если эту коалицию возглавляют разумные люди, то они откажутся от такого метода ведения дел, считает министр.