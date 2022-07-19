В Польше завели уголовное дело по факту нападения на российского посла

Фото: Volha Shukaila/Keystone Press Agency/Global Look Press

Нападение на российского посла в Варшаве Сергея Андреева

Польская прокуратура возбудила уголовное дело по факту нападения на российского посла в Варшаве Сергея Андреева 9 мая, об этом сообщил сам посол, передает РИА Новости. Дипломат отметил, что получил письмо от правоохранительных органов страны.

Мне пришло письмо из прокуратуры, где меня уведомили о том, что возбудили уголовное дело, — отметил Андревв.

На российского посла в Варшаве Сергея Андреева в ходе памятного мероприятия на мемориале советским воинам 9 мая было совершено нападение. Во время попытки возложить венок на кладбище к захоронению солдат дипломата облили красным сиропом. Отмечается, что почтить память советских солдат представителю российской дипмиссии так и не дали.

Следственный комитет России возбудил уголовное дело. Отмечается, что одним из лиц, совершившим нападение на дипломата, оказалась гражданка Украины Ирина Земляна.