В Польше восхитились престижной победой Путина на переговорах с Байденом

Президент РФ Владимир Путин одержал престижную победу над США во время саммита с американским лидером Джо Байденом. Такое мнение в беседе с Polskie Radio высказал бывший замминистра иностранных дел Польши Павел Коваль. По его словам, российский лидер знает слабые точки хозяина Белого дома и успешно этим пользуется, ведя собственную игру.

Стараясь не упускать возможностей, он ведёт собственную игру. С точки зрения престижа на последней встрече победила Россия, — сказал Коваль.

Он подчеркнул, что Россия выглядела на саммите выигрышно. Коваль также добавил, что Путин считает президентство Байдена слабым, и во многом он прав. По его словам, российский президент способен распознать слабые точки Байдена и поэтому достигает своих целей во время контактов с США. Коваль утверждает, что после переговоров российская сторона получила гарантии ослабления давления на «Северный поток — 2» со стороны США.

Переговоры президентов РФ и США Владимира Путина и Джо Байдена прошли 7 декабря. Они длились около двух часов. Стороны обсуждали в том числе эскалацию ситуации вокруг Украины.

Переговоры лидеров двух стран стали пятыми с момента вступления Байдена в должность президента.