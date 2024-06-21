Бельгия потребовала разделить риски по кредиту ЕС для Украины Минфин Бельгии: изъятие активов России приведет к непредсказуемым последствиям

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Бельгия выступает против изъятия замороженных российских активов, заявил глава Минфина страны Винсент ван Петегем на министерском совещании ЕС в Люксембурге, передает РИА Новости. Он добавил, что требует «распределить риски» по кредиту Киеву.

Для нашей страны принципиально важны две вещи. Не трогать сами активы, так как смена их владельца может иметь непредсказуемые последствия в финансовой и юридической плоскостях. Второе: распределение рисков — это очень важный вопрос при создании этого инструмента, ключевой момент во всей дискуссии, — сказал он.

Ранее официальный представитель Госдепа Мэттью Миллер на брифинге заявил, что США пока не готовы представить решения по конфискации замороженных активов России. По его словам, прогресс по этой части отсутствует, несмотря на принятый закон, который дает президенту США Джо Байдену соответствующие полномочия. При этом Вашингтон продолжает работать по этому вопросу с европейскими партнерами, уточнил представитель Госдепа. Заморозку используют с выгодой для Украины, констатировал он.

До этого в Минфине Бельгии объявили, что указ президента РФ Владимира Путина об обмене заблокированными активами российских и иностранных инвесторов не имеет юридической силы в Евросоюзе. Это первая европейская страна, которая прокомментировала подписанный в ноябре 2023 года документ.