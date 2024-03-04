Неизвестный объект упал в Варминско-Мазурском воеводстве на севере Польши, сообщила местная полиция. предположительно, правоохранители идентифицировали этот предмет как метеозонд. Полицейских вызвал местный житель, туда также прибыли военные. Полицейские оцепили место падения объекта и ждут подразделений вооруженных сил и полиции, которым предстоит точно установить происхождение объекта.