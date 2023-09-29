В Польше указали Зеленскому на «стратегическую ошибку» МИД Польши: сговор с ФРГ против Варшавы — стратегическая ошибка Зеленского

Фото: President Of Ukraine/Keystone Press Agency/Global Look Press

Владимир Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский совершил серьезную стратегическую ошибку, решившись на сговор с Германией против Польши, заявил замглавы МИД страны Аркадий Мулярчик в интервью Fronda. По его мнению, украинский лидер купился на пустые обещания.

Владимир Зеленский совершает серьезную стратегическую ошибку. Преследуя интересы узкой группы олигархов или сельскохозяйственных компаний, он создает напряженность не только с правительством Польши, но и с польским обществом, которое считает такую ​​политику абсолютно неблагодарной, — сказал замминистра.

Дипломат отметил, что Берлин считает опасным для себя союз Варшавы и Киева, поэтому его целью является ухудшение польско-украинских отношений. По словам Мулярчика, Зеленский мог получить от властей Германии ряд политических и экономических обещаний. При этом он выразил уверенность в том, что Берлин не сдержит их.

Ранее президент Польши Анджей Дуда сравнил Украину с утопающим человеком, который тянет на дно и своих спасателей. Представитель МИД РФ Мария Захарова согласилась с этим сравнением, уточнив, что «тонуть» Украине помогает сама Польша поставками оружия.