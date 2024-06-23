В Польше указали на общую проблему после вступления Украины в ЕС Сикорский: принятие Украины в ЕС обернется проблемой для сельского хозяйства

Фото: Christophe Gateau/dpa/Global Look Press

Решение принять Украину в состав Европейского союза обернется проблемами для общей сельскохозяйственной политики ЕС, считает глава МИД Польши Радослав Сикорский. В эфире телеканала TVN министр выразил уверенность, что именно сельское хозяйство будет самым сложным вопросом при переговорах с украинской стороной, при этом сам список критериев, необходимых для вступления в ЕС, включает десятки положений.

Из этих тридцати с чем-то разделов, по которым мы будем вести переговоры, я ожидаю, что самые трудные, и по ним будут самые длительные переходные периоды, будут разделы по сельскому хозяйству и транспорту, — пояснил Сикорский.

По словам дипломата, на Украине есть фермы больших размеров, расположенные на плодородных землях, что станет проблемой для Евросоюза. При этом он подчеркнул, что ЕС должен найти креативное решение, чтобы стабилизировать ситуацию. В завершение он добавил, что Киев может быстро лишиться западной помощи, если на Украине попытаются украсть выделенные деньги.

Ранее генеральный прокурор Украины Дмитрий Вербицкий заявил, что бюджет страны ежегодно теряет миллиарды гривен из-за нелегального экспорта зерна. Вербицкий подчеркнул, что оно вывозится без уплаты налогов и возврата валютной выручки. При этом прокурор Максим Олефир обратил внимание, что зерно незаконно экспортируется грузовиками, железной дорогой и морем. Общий ориентировочный ущерб за 2022 год из-за неуплаты налога на прибыль власти страны оценили более чем в $14 млн.