В Польше спрогнозировали реакцию СМИ на победу России на Украине Польский политолог Конрад Ренкас спрогнозировал реакцию СМИ на победу России на Украине

Фото: MOD Russia/via Globallookpress.com

Политолог Конрад Ренкас заявил, что любой исход ситуации на Украине, в том числе победа российской стороны, будет представлена как стратегическая победа Киева. Он добавил, что вся информация о поражениях ВСУ будет подвергаться цензуре. Эксперт отметил, что даже полное поражение Киева будет представлено иначе, пишет издание Myśl Polska.

Проще говоря — любой исход конфликта, любые условия перемирия будут представлены на земле Третьей Речи Посполитой как небывалое поражение, — рассказал Ренкас.

Он назвал такой подход польских СМИ малоэффективным, так как большинство людей в стране не верят «в байку о скорой победе Киева».

Британские пользователи Twitter ранее назвали президента Украины Владимира Зеленского военным преступником и осудили его слова о готовности нанести удары по Запорожской АЭС. Жители Великобритании возмутились неприкрытым признанием украинского лидера в том, что всё это время ВСУ наносили удары по критической инфраструктуре.

Многие напомнили о том, что Киев неоднократно обвинял Россию в том, что военные наносят удары по территории, которую она же и контролирует. Некоторые порекомендовали запасаться таблетками йода из-за вероятности ядерной катастрофы. Многие пользователи при этом отметили, что Зеленский, скорее всего, уедет в свой особняк в Штаты в случае такого сценария.