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Агенты Центрального антикоррупционного бюро Польши задержали бывшего сенатора Станислава К., его сына, а также директора малопольского отделения Государственного фонда реабилитации инвалидов за миллионные взятки.

Задержанных доставили в прокуратуру города Катовице. Сенатору VIII созыва и его сыну предъявят обвинение в получении взяток в размере 3 млн злотых (более 48 млн рублей), а чиновнику — в получении материальной выгоды в виде заключённых с Фондом контрактов, уточняет RMF 24.

Власти проводят обыски в домах, где проживали задержанные.

Ранее суд в Хорватии признал экс-премьера Иво Санадера виновным по делу о коррупции и приговорил к шести годам тюрьмы, писал NEWS.ru.



