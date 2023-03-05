В Польше сожгли предназначенные для Украины машины скорой помощи TVN24: житель Польши поджег два автомобиля скорой помощи, предназначенных Украине

Фото: Shutterstock

В Польше задержали 35-летнего мужчину, подозреваемого в поджоге двух автомобилей скорой медицинской помощи, которые из Радлово должны были отправится на Украину, передает канал TVN24 со ссылкой на сообщение фонда «Сила будущего». Машины должны были обслуживать одну из харьковских больниц. Один из автомобилей выгорел полностью, другой — частично пострадал от огня и может быть отремонтирован. Также повреждены два автомобиля, припаркованные рядом с машинами СМП.

Машины скорой помощи, которые мы должны были передать, очень нужны местным врачам и спасателям. Ночью я позвонила директору больницы в Харькове, куда должна была ехать скорая, и сказала, что машина сгорела. Он расплакался, он не мог отдышаться, он был разбит, — рассказала президент фонда «Сила будущего» Диана Дембицка-Мончка.

Сейчас организация начала сбор средств на новый автомобиль.

Ранее американское издание The Hill подсчитало, что общие расходы США на помощь Украине, включая военную поддержку, с января 2022 года по январь 2023-го составили $77,5 млрд. Из этой суммы на экономическую и социальную помощь Киеву было отправлено $45 млрд.