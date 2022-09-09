В Польше сожалеют, что ряд стран ЕС не хотят запрещать въезд россиянам Польский кабмин: Польша и Прибалтика не пропустят через свои границы россиян с туристическими визами других стран ЕС

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В Варшаве сожалеют, что некоторые страны — члены ЕС не хотят полностью отменить туристические визы для россиян, заявил пресс-секретарь польского правительства Петр Мюллер. Он добавил, что в связи с этим Эстония, Литва, Латвия и Польша решили согласовать определенные принципы пропуска граждан РФ через свои границы, передает РБК.

Нам жаль, что Германия, Франция или другие страны Европейского союза не имеют смелости, чтобы полностью отменить туристические визы для россиян <...> Мы хотим максимально затруднить пересечение границ Литвы, Латвии, Эстонии и Польши гражданами России с туристическими визами других стран Европейского союза, — сообщил Мюллер.

Например, немецкая виза, выданная гражданину России, «не будет реализована во время пересечения российско-польской или российско-литовской границы», пояснил пресс-секретарь. Однако, отметил Мюллер, если россиянин будет двигаться из Германии в Польшу, «эта проверка будет не такой простой, поскольку эта граница открыта».

Глава эстонского МИД Урмас Рейнсалу ранее заявил россиянам, чтобы они не приезжали в Эстонию с шенгенскими визами. По его словам, запрет коснется путешественников с туристическими визами. При этом под запрет не попадут те россияне, которые желают посетить страну с целью встречи с родственниками и по иным гуманитарным причинам.