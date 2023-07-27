В Польше создали академию HIMARS Министр обороны Польши Блащак сообщил о создании центра для обучения управлению HIMARS

Фото: Army National Guard Spc. Sean Walker

Академию по обучению управлению HIMARS создали в Польше, сообщил министр национальной обороны республики Мариуш Блащак, передает РИА Новости. Он добавил, что что в этом заведении смогут обучаться также военные из других стран НАТО.

Сегодня создана академия HIMARS. Я уверен, что в сотрудничестве с нашими американскими партнерами мы обучим очередные расчеты HIMARS так, чтобы и те HIMARS, которые у нас уже есть, и те, которые еще будут поставлены на вооружение Войска польского, были обслуживаемы солдатами, обученными на высшем уровне, — сообщил он.

Блащак отметил, что до покупки HIMARS в польской армии не было ракетной артиллерии. В 2005 году был ликвидирован последний дивизион, вооруженный советскими ракетами «Точка».

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко в ходе встречи с главой российского государства Владимиром Путиным заявил, что его «начали напрягать бойцы «ЧВК Вагнер», которые желают отправиться в Польшу «на экскурсию». По словам белорусского лидера, бойцы «Вагнера» сейчас расположены в центре страны и знают, что происходит вокруг Союзного государства.