В Польше сообщили о желании разместить ядерное оружие НАТО Представитель офиса президента Польши Кумох: Варшава заинтересована в размещении ядерного оружия НАТО

Фото: NATO/flickr.com

Варшава хочет участвовать в программе НАТО, в рамках которой предполагается размещение в стране ядерного оружия, а также его совместное использование со странами Альянса, заявил в эфире телеканала Polsat глава бюро международной политики канцелярии польского президента Якуб Кумох. По его словам, переговоры по этому вопросу сейчас не ведутся, но они были ранее в «концептуальной фазе».

Президент сказал не о том, что Польша ведет переговоры, а о том, что такие переговоры были. И это правда. Такие разговоры были, но в такой концептуальной фазе. То есть Польша заинтересована в участии в программе «ядерного обмена». Об этом сообщили американской стороне, — сказал он.

Польский сенат ранее принял резолюцию, в которой власти России названы «террористическим режимом». В голосовании участвовали 85 сенаторов. Каждый из них выступил с осуждением действий РФ на территории Украины, которое отражено в документе. Резолюция не является правовым актом, она представляет собой символический документ.

Депутат сейма и экс-замглавы МИД Польши Павел Коваль сказал, что страны Запада прекратят поддержку Киева после того, как в домах их граждан упадет температура. По его словам, боевые действия на территории Украины до сих пор продолжаются только потому, что западные государства оказывают поддержку властям страны.