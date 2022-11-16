В Польше сообщили о телефонном разговоре Дуды с Зеленским В Польше сообщили о телефонном разговоре Дуды с Зеленским после ракетного инцидента

Фото: Leszek Szymański/Polska Agencja Prasowa/Global Look Press

Анджей Дуда

Представитель канцелярии польского президента Якуб Кумох заявил, что лидер Польши Анджей Дуда проводит разговор с украинским коллегой Владимиром Зеленским. Телефонная беседа ведется после ракетного инцидента в Люблинском воеводстве Польши, отметил он в Twitter.

Идет разговор президентов Польши и Украины, — сказано в сообщении Кумоха.

Он добавил, что до этого Анджей Дуда успел обсудить инцидент на востоке Польши с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом и президентом США Джо Байденом.

Ранее Йенс Столтенберг заявил, что важно «установить все факты» инцидента на территории Польши. Об этом он говорил с Анджеем Дудой после того, как польские СМИ сообщили, что две ракеты упали на территории Люблинского воеводства страны.