Немецкий фрегат принял дрон союзников за вражеский и едва его не сбил DPA: немецкий фрегат Hessen по ошибке пытался сбить беспилотник союзников

Фото: Sina Schuldt/dpa/Global Look Press

Немецкий фрегат F221 Hessen, участвующий в операции Евросоюза Aspides в Красном море, по ошибке пытался сбить беспилотник союзных сил, сообщает DPA. По данным агентства, инцидент произошел во время атаки йеменских хуситов.

Hessen поразил два атаковавших его дрона, запущенных, как утверждается, повстанцами из шиитского движения «Ансар Аллах». Фрегат в ходе боя принял беспилотник союзных сил за вражеский и едва его не сбил.

Фрегат Hessen начал миссию по обеспечению безопасности торгового судоходства в Красном море 25 февраля. Корабль участвует в военной операции Aspides.

Ранее сообщалось, что греческий сухогруз под флагом Маршалловых островов был атакован хуситами в 63 морских милях к западу от йеменского порта Ходейда. Ракета упала в море в трех морских милях от носовой части судна.

Во время атаки в двух морских милях от сухогруза находился танкер под флагом Панамы. Факт инцидента также подтвердило Управление морских торговых операций Великобритании (UKMTO) при британских военно-морских силах.

До этого хуситы нанесли ракетный удар по танкеру Pollux, принадлежащему Великобритании, в водах Красного моря. Судно было атаковано большим числом противокорабельных ракет. Попадание было «прямым и точным», отметил военный представитель хуситов Яхья Сариа.