В Польше собрались требовать от ФРГ выплаты репараций «всеми путями» Моравецкий: Польша направит в ФРГ ноту о репарациях и будет добиваться выплат всеми путями

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Польские власти намерены направить в Германию ноту о выплате репараций за потери во время Второй мировой войны. Об этом заявил премьер-министр республики Матеуш Моравецкий. По его словам, которые приводит ТАСС, Варшава будет добиваться своих требований о компенсациях всеми возможными путями.

Мы направим Германии дипломатическую ноту и призовем их к началу переговорного процесса. Мы будем добиваться этого на всех возможных площадках, всеми возможными путями, — сказал Моравецкий.

Он подчеркнул, что для того чтобы польско-немецкое примирение было «образцовым», Варшаве необходимы компенсации.

Потому что без них между польским и немецким народами всегда будет чувство несправедливости, — указал премьер.

Власти Польши 1 сентября представили экспертный доклад, состоящий из трех томов, в котором говорится о понесенных страной потерях в результате нападения нацистской Германии и немецкой оккупации в 1939--1945 годах. По подсчетам экспертов, сумма потерь составляет 6 220 609 000 000 злотых, или порядка $1,3--1,5 трлн, в зависимости от курса.

При этом власти ФРГ считают вопрос о репарациях закрытым. По их словам, оснований для компенсаций нет, так как Польша сама отказалась от них в 1953 году. При этом в Варшаве утверждают, что соответствующий договор был подписан под давлением СССР и касался уже не существующих Польской Народной Республики и Германской Демократической Республики.

Ранее читатели немецкого издания Bild под новостью о требовании Польши выплатить военные репарации за разрушения и жертвы, понесенные за период Второй мировой войны, выразили свое возмущение. Под соответствующим постом в Twitter многие напомнили полякам, что их страна отказалась от дальнейших выплат еще в 1953 году. Некоторые указали властям Польши, что в обмен на деньги Варшава должна будет вернуть часть потерянных территорий.