В Польше снесли памятник советским солдатам В польском Валбжихе снесли памятник советским солдатам, погибшим во Второй мировой войне

Фото: Соцсети

В городе Валбжих, расположенном в Нижнесилезском воеводстве в Польше, снесли памятник советским солдатам, которые погибли во Второй мировой войне, сообщил пресс-секретарь городского управления в Валбжихе в своем аккаунте в Twitter. Распоряжение на снос монумента было получено от мэра города Романа Шелемея.

После получения заключения Института национальной памяти (подтвержденного административным решением) мэр Валбжиха Роман Шелемей отдал приказ немедленно снести памятник солдату Красной Армии в районе Гай. Эта команда была выполнена, — написал Шевчак.

Пресс-секретарь сопроводил пост фотографией, на котором видна пустая территория, где до этого стоял монумент.

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