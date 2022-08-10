В Польше снесли еще один памятник Красной Армии В польском городе Мальборк демонтировали памятник Красной Армии, установленный в 1945 году

Фото: Artur Widak/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Власти польского города Мальборк демонтировали памятник бойцам Красной Армии, установленный в 1945 году, пишет портал Naszemiasto со ссылкой на заявление Института национальной памяти Польши. Жители города начали требовать сноса после начала спецоперации на Украине. Монумент был демонтирован утром 9 августа.

Скульптура располагалась на улице Генерала Владислава Сикорского с 1945 года и представляла собой монумент серого цвета из четырех парных колонн с кубком посередине и пятиконечной звездой наверху. На нижнем, монолитном ярусе памятника, находились мемориальные плиты.

Заместитель министра государственных активов Польши Кароль Рабенда назвал памятник «символом советского империализма», а его снос счел историческим событием. По его словам, это означает конец декоммунизации города.

Ранее американский ветеран Второй мировой войны Фрэнк Кон назвал проявлением глупости кампанию по сносу и осквернению памятников советским воинам-освободителям в странах Европы. Он также выступил против запрета русским спортсменам участвовать в соревнованиях, добавив, что каждого человека необходимо оценивать по его собственным делам.