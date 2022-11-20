В Польше с почестями похоронили фермера, погибшего от украинской ракеты

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В Польше 19 ноября прошли похороны фермера, погибшего при попадании украинской ракеты, сообщает Reuters. Церемония состоялась в поселке Пшеводув. В ней приняли участие жители села и окрестностей, а также губернатор, советник президента, депутаты и сенаторы. Перед костелом выстроился почетный караул воска Польского.

Один из мужчин, убитых ракетой, поразившей на этой неделе юго-восточную польскую деревню, был похоронен в субботу, — говорится в сообщении.

Польские СМИ вечером 15 ноября сообщили, что две ракеты упали в поселке Пшеводув на востоке страны. Затем в Варшаве уточнили, что упала одна ракета. Президент Польши Анджей Дуда заявил, что власти не имеют точной информации о том, кто ее выпустил. В Минобороны России сообщили, что ударов по целям вблизи украинско-польской границы в тот день не наносили.

Позже глава МВД Польши Мариуш Каминьский заявил, что Варшава разрабатывает новый закон о защите гражданского населения страны, согласно которому на территории республики появится больше бомбоубежищ. Он отметил, что на текущий момент в распоряжении польского населения находится 62 тысячи укрытий.