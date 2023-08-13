Польша прикроет границу с Белоруссией американскими вертолетами Блащак: Польша прикроет границу с Белоруссией американскими вертолетами Apache

Фото: Boris Roessler/dpa/Global Look Press

Apache

Польша ожидает от США поставок вертолетов Apache, которые будут задействованы в усилении военного контингента на границе с Белоруссией, заявил министр обороны страны Мариуш Блащак. По его словам, которые приводит «Интерфакс», американские вертолеты помогут укрепить оборону Польши на восточном фланге.

Apache вместе с Abrams сформируют заслон, который закроет Брестские ворота... Речь о том, что танки Abrams вместе с Apache составляют непреодолимую преграду, — цитирует агентство польского министра.

Он уточнил, что Варшава ожидает утверждение Вашингтоном запроса на вертолеты уже на следующей неделе. Блащак добавил, что сейчас у польской границы дислоцируются реактивные артиллерийские системы HIMARS, боевые самолеты FA-50 и южнокорейские танки K2 Black Panther.

Термином «Брестские ворота» в Польше обозначают участок местности у города Брест шириной 80 км между реками Нарев и Буг.

Ранее Блащак сообщил о переброске войск к границе с Белоруссией — Брестским воротам и Сувалкскому коридору. Он пояснил, что эти участки являются чувствительными и в связи с этим принято решение об усилении дислоцированных там подразделений. Предполагается, что у белорусской границы разместят десять тысяч солдат, из которых четыре тысячи будут содействовать пограничникам. Поводом для усиления польского контингента послужило нарушение белорусскими вертолетами воздушного пространства страны в ходе учений.