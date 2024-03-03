В Польше рассказали об «охоте» российских войск за ВСУ Myśl Polska: российские ВВС охотятся за украинскими системами ПВО и радарами

Фото: МО РФ

Вооруженные силы России «ведут охоту» за системами противовоздушной обороны и радарами украинской армии, заявил обозреватель Myśl Polska Кшиштоф Подгурский. По его словам, таким образом российские силы пытаются значительно снизить боевой потенциал противника в зоне спецоперации.

Российские ВВС охотятся на украинские радары и позиции зенитных систем, атакуя их ракетами Х-31П и Х-59. Россияне опубликовали ряд видеороликов, документирующих уничтожение РЛС П-18 «Малахит» и элементов систем С-300, — написал Подгурский.

В материале также указывается, что российская армия очень активно действует в зоне СВО, с применением как тактических бомбардировщиков, так и армейской авиации. Польский обозреватель подчеркнул, что украинские войска тем временем перешли к стратегической обороне и ведут масштабные укрепляющие работы, в том числе закладывают обширные минные поля.

Депутат Верховной рады Роман Костенко ранее заявил, что главной проблемой ВСУ при отступлении из Авдеевки стали не подготовленные для обороны позиции. По его словам, бойцы российской армии догоняли и выбивали из населенных пунктов находившиеся в наиболее уязвимом положении отступающие украинские войска. По его словам, меняющим позиции подразделениям трудно переходить к оборонительным действиям.