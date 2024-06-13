В Польше рассказали о своем решении по ЗРК Patriot для Украины Замглавы МО Польши Томчик: страна не отправит свою батарею Patriot на Украину

Фото: Dominika Zarzycka/Keystone Press Agency/Global Look Press

Зенитный ракетный комплекс Patriot

Польша не намерена передавать Украине свою батарею систем ПВО Patriot, заявил в Х заместитель главы Минобороны страны Цезарий Томчик. По его словам, система защищает польское небо, и это не изменится.

Польша не согласилась на передачу [Украине] польской батареи. Польская [система] Patriot защищает польское небо, и это не изменится, — написал он.

Президент Украины Владимир Зеленский ранее заявил, что республике необходимо получить еще семь комплексов Patriot, в том числе два — для защиты Харькова. По его словам, это необходимо из-за активного применения российскими вооруженными силами управляемых авиационных бомб. Зеленский утверждает, что ежемесячно армия России использует более трех тысяч управляемых авиационных бомб.

До этого британский эксперт Александр Меркурис констатировал, что зенитные ракетные комплексы Patriot американского производства не смогут защитить украинских военных от российских ракет «Искандер-М» и «Циркон». Он обратил внимание, что ВС РФ уже применяли снаряды на поле боя. Удручающее положение украинских войск не изменится от поставок Киеву других систем противовоздушной обороны западными партнерами, они не уберегут ВСУ от авиаударов с воздуха, уверен аналитик.