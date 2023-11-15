В Польше заявили, что ВСУ находятся в тяжелой ситуации Польский экс-генерал Пацек: ВСУ находятся в очень тяжелой ситуации

Фото: МО Украины

Вооруженные силы Украины находятся в очень тяжелой ситуации, заявил генерал-майор в отставке из Польши Богуслав Пацек в интервью ТОК FM. По его словам, это связано с большими потерями на фронте, нехваткой обученных солдат и боеприпасов.

Украинцы не называют количество потерь, но, согласно моим источникам, их очень много. Давайте будем честны, Украина находится в очень тяжелой ситуации, — сказал Пацек.

Экс-генерал отметил, что конфликт затягивается, что деморализует ВСУ. Он добавил, что сейчас внимание Запада уже приковано к ситуации в секторе Газа, на фоне всего этого между президентом Украины Владимиром Зеленским и его генералами возник раскол.

Недавно главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный высказал мнение, что украинский конфликт «зашел в тупик» из-за высокого уровня технологического развития обеих сторон. Он отметил, что «глубокого и красивого прорыва» ВСУ не будет, если в арсеналах не появится что-то качественно новое.

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что украинское контрнаступление в зоне СВО не забуксовало, оно провалилось полностью. Глава государства отметил, что ВСУ все еще пытаются продвинуться на нескольких участках фронта, однако российская армия успешно отражает все атаки.