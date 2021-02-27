Поляки объяснили, почему не считают Украину союзником

https://static.news.ru/photo/42d3ce52-79a8-11eb-9c86-96000091f725_660.jpg Фото: Artur Widak/NurPhoto via ZUMA Press/ТАСС

Вопреки расхожему мнению, отношения Польши и Украины отнюдь не являются дружественными. Об этом рассказала преподаватель Варшавского университета, украиновед, профессор Национального университета «Киево-Могилянская академия» Александра Гнатюк, часто публикующаяся под псевдонимом Оля Гнатюк.

В интервью журналу «Країна» она заметила , что отношения двух стран являются ассиметричными и украинцы вовсе не правы, когда считают поляков дружественной нацией. По мнению Гнатюк, большую роль здесь играют исторические предпосылки. В частности, тот факт, что Польша за длительное время сотрудничества с Западом приобрела «комплекс неполноценности», который она компенсирует благодаря национальному чувству превосходства над Украиной. Таким образом, Польша, вероятнее всего, не окажет Украине никакой поддержки, если таковая потребуется.

Сегодня фактически единственным безусловным союзником в Европе является Литва, которая в десять раз меньше и не имеет с Украиной общей границы. Украина потеряла безусловную поддержку Польши. Это провал во внешней политике, — считает специалист.

Гнатюк заметила, что Киев порой ведёт себя странно и нелогично. Она привела в пример ситуацию с пандемией коронавируса и необходимостью проводить вакцинацию населения. В то время как Европа, с которой Украина себя прочно ассоциирует, проявляет живой интерес к российской вакцине «Спутник V», украинские власти категорически от неё отказывается. Это, по мнению профессора, не увязывается с заявлениями о стремлении победить болезнь.

Она напомнила, что Киев запретил покупку препарата на государственном уровне, но после этого сорвались поставки на Украину вакцины компании Pfizer. Польша назвала условия перепродажи вакцины украинской стороне, однако Киев по-прежнему не заботится об обеспечении граждан жизненно важным препаратом.

Ранее NEWS.ru писал, что президенты Украины и Польши Владимир Зеленский и Анджей Дуда в телефонном разговоре обсудили возможные шаги по противодействию реализации проекта «Северный поток — 2». К своим планам они намерены максимально привлекать международное сообщество.