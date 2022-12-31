В Польше рассказали о перспективах конфликта на Украине Bankier: польский генерал Коморницкий назвал 2023 год судьбоносным для Украины

Фото: Ministry of Defense of Ukraine

Бывший заместитель главы Генштаба Войска Польского генерал Леон Коморницкий заявил, что конфликт на Украине не завершится в 2023 году. При этом наступающий год станет для Украины решающим и судьбоносным в плане ее будущего, рассказал он в беседе с Польским агентством печати, сообщает Bankier.

Генерал допустил завершение украинского конфликта в 2024 году, однако уточнил, что его ход и действия Киева будут все больше зависеть от поставок вооружений с Запада. По его мнению, огромные финансовые траты США в связи с конфликтом говорят о том, что он явно не близится к завершению.

В то же время Коморницкий считает возможным увидеть в 2023 году «определённые симптомы», которые будут говорить о том, что стороны конфликта стали склоняться к его прекращению. Такой вариант развития событий генерал назвал вероятным при условии, если подобные ожидания станут разделять обе вовлечённые стороны, то есть США и Китай.

Коморницкий добавил, что считает победу Киева невозможной, если ему не передадут вооружение, способное наносить удары по территории России.

Это ракеты большой дальности типа «земля — земля», которых Украина до сих пор не получила и благодаря которым возможно наносить удары по противнику дальностью до 500 километров, — сказал офицер.

Ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Вашингтон в 2023 году поставит Киеву дальнобойные ракеты ATACMS, танки и современные беспилотники. Дипломат напомнил, что Украина долго просила у США системы Patriot, прежде чем в Вашингтоне согласились поставить их. Та же ситуация будет и с дальнобойными ракетами, уверен министр.