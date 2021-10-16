Премьер Польши назвал стену на границе защитой от Белоруссии и России

Стена на границе призвана защитить Польшу от миграционного шантажа со стороны Белоруссии и России. Об этом заявил премьер-министр Матеуш Моравецкий, сообщает Polskie Radio.

Отвечая на вопросы соотечественников, польский премьер пояснил, что речь идёт о миграционном шантаже в долгосрочной перспективе «со стороны Александра Лукашенко и Владимира Путина».

Мы не хотим, чтобы нас шантажировали, — подчеркнул Моравецкий.

Глава правительства также добавил, что сделает всё необходимое для усиления патрулирования на границе, а также для оказания помощи мигрантам.

Миграционный кризис на границе Белоруссии и стран ЕС начался в мае после того, как Лукашенко пригрозил ослабить контроль за потоками нелегалов в ответ на обострение отношений с Западом. Польский лидер Анджей Дуда обратился к властям ЕС с призывом остановить поток мигрантов из Белоруссии. Позднее в Варшаве приняли решение о строительстве стены на белорусской границе, а также направили туда внутренние войска.

Глава Минобороны Польши Мариуш Блащак обвинил в миграционном кризисе Россию. По его мнению, Москва ведёт «грязную игру» на белорусско-польской границе и обостряет проблему с мигрантами.