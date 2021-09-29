В Польше рассказали о «базовом сценарии» войны с Россией

Наступление РФ на Польшу начнётся с введения российских войск в Белоруссию. Об этом говорится в публикации польского издания Defence24. Отмечается, что такой базовый сценарий войны Москва и Минск уже отработали на прошедших недавно совместных учениях «Запад-2021».

Как утверждает издание, Белоруссию следует рассматривать не только как регион, имеющий важное геополитическое значение, но и как «ключевой район для наступательных и оборонительных операций в треугольнике Польша-Литва-Белоруссия». Так, благодаря Белоруссии российские войска смогут пройти через Сувалкский коридор в Калининградскую область.

Особую роль в потенциальном конфликте между Россией и Польшей, по мнению авторов публикации, должны сыграть белорусские военные полигоны и железная дорога, которая обеспечит быстрое перемещение сил и ресурсов российской армии.

Кроме того, как отмечает издание, в ходе учений «Запад-2021» были проведены инженерно-фортификационные работы, включающие организацию земляных окопов для пехоты и техники, создание препятствий для продвижения техники противника, обеспечение бесперебойной работы линии связи и подготовку площадок для размещения вертолётов.

Практическая фаза стратегических учений России и Белоруссии «Запад-2021» проходила на полигонах РФ и Белоруссии с 10 по 16 сентября. В учениях участвовали около 200 тысяч человек личного состава, порядка 80 самолётов и вертолётов, 760 единиц боевой техники.

Ранее министр обороны Норвегии Франк Бакке-Йенсен потребовал от России проводить военные учения «Запад-2021» открыто и предсказуемо. Он также отметил, что Россия стала всё более активно заявлять о себе на северных территориях. В частности, её военная активность близ норвежских границ неуклонно нарастает.