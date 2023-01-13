В Польше рассказали нелицеприятную правду об Украине Mysl Polska: используемые Украиной методы не имеют ничего общего со «свободным миром»

Польский журналист Ян Энгельгард заявил, что Запад обманом внушает мысль об Украине, которая сражается за «свободный мир». При этом методы, используемые официальным Киевом в этой борьбе, не имеют ничего общего со «свободным миром», отметил он в статье, опубликованной изданием Mysl Polska.

Автор публикации напомнил, что киевский режим запретил русский язык, сносит памятники русским писателям, на их места ставя статуи одиозным украинским националистам вроде Степана Бандеры.

Энгельгард также считает, что имеет место и религиозная война с Россией. Журналист указал на насильственный захват на Украине храмов канонической УПЦ МП, обыски в епархиальных центрах и монастырях.

И почему-то никто в Польше и в «свободном мире» не реагирует, — подчеркнул автор публикации.

Ранее премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий возмутился действиями Киева по прославлению Степана Бандеры и пообещал напомнить о позиции Варшавы по этому поводу. Таким образом польский политик отреагировал на размещение информации о дне рождения Бандеры в Twitter-аккаунте Верховной рады.