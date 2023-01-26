В Польше назвали сроки передачи Украине танков Leopard В Польше готовы передать танки Украине в течение нескольких недель

Фото: Dirk Waem/Keystone Press Agency/Global Look Press

Польша может передать Украине танки Leopard в течение ближайших нескольких недель, заявил замминистра обороны страны Войчех Скуркевич в эфире радио Plus. По его словам, сначала украинские военные должны пройти обучение.

Как только они (украинцы. — NEWS.ru) пройдут обучение, мы будем готовы к тому, чтобы передать технику украинской стороне. <…> Я убежден, что это перспектива нескольких недель, — заявил Скуркевич.

Кабмин Германии официально объявил, что отправит Украине 14 танков Leopard 2, сообщил представитель правительства Штеффен Хебештрай. Власти страны также разрешат другим государствам реэкспортировать бронированные боевые машины Киеву.

К весне украинские войска могут получить от стран Запада около 150 танков, считает депутат Госдумы Андрей Гурулев. Он подчеркнул, что к этому нельзя относиться несерьезно, поскольку любое предоставленное ВСУ оружие обращено против российских солдат.

Ранее подполковник бундесвера в отставке Юрген Рюзе усомнился, что немецкие танки Leopard 2 помогут ВСУ переломить ситуацию на фронте. По его словам, у украинских военных может возникнуть множество трудностей в эксплуатации и обслуживании бронетехники. Решение властей о передаче танков ВСУ Рюзе назвал актом отчаяния, направленным на поднятие духа украинской армии.