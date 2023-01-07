В Польше рассказали, как Украина «вонзила нож в спину» Венгрии Обозреватель Myśl Polska Фехер: законом 2017 года Украина вонзила нож в спину Венгрии

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Украина проводит враждебную политику в отношении Венгрии, бывшей когда-то для нее дружественным государством, написал обозреватель Питер Фехер в статье для Myśl Polska. Он напомнил, что Венгрия оказалась в числе первых стран, признавших независимость Украины в 1991 году и проводивших дружественную политику в отношении Киева, однако после «оранжевой революции» 2004 года на Украину вернулись фашисты, поддержавшие немецкую армию во время Второй мировой войны, и их потомки. Фехер считает, что из-за этого внешняя политика Киева становилась все более беспокойной, и те самые нацисты «с тихой американской помощью» в итоге пришли к власти.

Результата не пришлось долго ждать. Уже в 2017 году был готов новый украинский закон об образовании, который явно был призван «вытолкнуть» венгерский язык из Закарпатья. Когда Зеленский пришел к власти, он пообещал изменить закон, но новое законодательство поставило венгров в еще более невыгодное положение. В ответ на антивенгерские настроения министр иностранных дел и торговли Петер Сийярто заявил в 2017 году: «Украина нанесла Венгрии удар ножом в спину», — заключил журналист.

Ранее обозреватель издания Myśl Polska Питер Уайт писал, что Украина не в силах добиться вывода российских войск с территории Крыма и Донбасса. По его словам, украинская сторона постоянно утверждает о приближении победы, а на деле несет критические потери.

Он добавил, что киевские власти полностью зависимы от западных денег.