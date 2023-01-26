В Польше раскрыли тайный план на случай присоединения Украины к России Польский экс-министр Ростовский: у Варшавы был план поддержки вхождения Украины в состав РФ

Фото: Mateusz Wlodarczyk/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Яцек Ростовский

У Варшавы мог быть готов план на случай включения Украины в состав России в первые дни военной операции, заявил экс-министр финансов Польши Яцек Ростовский. По словам бывшего министра, польские власти даже могли бы согласиться с таким развитием событий. Ростовский отмечает, что рассматривался и вариант сделки с западными политиками, в разное время замеченными в поддержке Москвы.

Я считаю, что в [правящей партии] «Право и справедливость» до войны, когда они уже узнали от США, что она будет, имелся план Б. А план Б заключался в том, чтобы пойти на сделку с разными предателями Запада, такими как Виктор Орбан или Маттео Сальвини, который прогуливался в футболке с изображением Путина возле Кремля, — сказал Ростовский.

В ноябре прошлого года директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин сообщил, что Варшава планирует провести референдумы на Западной Украине для обоснования своих притязаний на украинские земли. По его словам, польские спецслужбы «слили» украинским СМИ сведения о подготовке во Львовской области плебисцита о присоединении к Польше, чтобы проанализировать реакцию чиновников и простых граждан.