В Польше раскрыли планы Запада в отношении России Депутат ЕП Ващиковский: несмотря на обещания Украине Запад заключит соглашение с Россией

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Экс-глава МИД Польши и депутат Европарламента Витольд Ващиковский заявил, что Запад только и ждет, чтобы восстановить отношения с Россией, несмотря на все обещания Киеву. По его словам, этому уже есть свидетельства, сообщает Energetyka24.

Уже сейчас мы выступаем свидетелями процесса убеждения Украины в том, чтобы заморозить конфликт, повторить ситуацию 2015 года, а затем заключить соглашение с Россией, — отметил политик.

Ващиковский указал на потребность сотрудничества с Москвой, существующую у стран Запада. Например, хорошие отношения с Россией очень нужны ФРГ, считает депутат. По его мнению, несмотря на данные многими западными лидерами обещания Киеву, в отношениях с Москвой победит подход «бизнес есть бизнес», убежден Ващиковский.

Ранее Герой России генерал-майор авиации Сергей Липовой рассказал NEWS.ru, что США могут начать теневые мирные переговоры по Украине. Он отметил, что на фоне замедления контрнаступления ВСУ Вашингтону необходимо «красиво» выйти из ситуации перед выборами президента и оправдаться перед налогоплательщиками за потраченные миллиарды долларов «неизвестно на что». Посредниками могут стать ЕС, НАТО, возможно Турция, Индия, ОАЭ.