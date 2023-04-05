В Польше раскрыли, для чего Зеленский на самом деле собрался в Варшаву Генерал Скшипчак: Зеленский едет в Варшаву для подготовки к переговорам с Россией

Фото: Alessandro Di Meo/Keystone Press Agency/Global Look Press

Владимир Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский направляется в Варшаву с целью подготовки к переговорам с Россией. Такое мнение высказал в интервью изданию Rzeczpospolita экс-командующий сухопутными войсками Польши генерал Вальдемар Скшипчак. Он предположил, что власти Киева уперлись в так называемый «стратегический тупик», в связи с чем близится момент решения конфликта «политическим путем». Генерал полагает, что в ближайшее время следует ожидать от России и Украины попытки поиска компромисса.

Важно, что с точки зрения Зеленского это не секретный визит поездом в Варшаву ночью, а официальный визит президента Украины к президенту Польши. Думаю, что это первая из серии подобных поездок. Зеленскому нужно начать создавать вокруг себя атмосферу политической поддержки. У него есть военная помощь, но сейчас, когда близится конец конфликта, на мой взгляд, ему нужна именно политическая поддержка, — сказал Скшипчак.

Он добавил также, что урегулированию ситуации на Украине также способствует накапливающаяся усталость от конфликта у стран Запада.

Ранее сообщалось, что украинский лидер Владимир Зеленский 5 апреля прибудет в Польшу с официальным визитом по приглашению главы государства Анджея Дуды. У лидеров двух стран запланированы длительные переговоры на различные темы. Кроме того, Зеленский планирует встретиться с простыми поляками и соотечественниками, живущими в Польше.

В свою очередь премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий сообщил, что власти Украины заказали у официальной Варшавы 100 бронетранспортеров Rosomak. Оплата за БТР будет произведена из получаемых Варшавой европейских денег. Кроме того, речь пойдет об американских средствах, получаемых Киевом.