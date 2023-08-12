В Польше раскрыли детали переброски войск на границу с Белоруссией Блащак: Польша начала переброску пехоты и техники к границе с Белоруссией

Фото: gov.pl

Польское командование приступило к переброске войск на чувствительные участки вдоль границы с Белоруссией, сообщил министр обороны Польши Мариуш Блащак. По его словам, которые приводит «Интерфакс», речь идет о Сувалкском коридоре и Брестских воротах. Здесь будут размещаться подразделения 1-й пехотной дивизии и 2-го польского корпуса.

Сувалкский коридор и Брестские ворота — это чувствительные точки, поэтому мы усиливаем и расширяем дислоцированные там подразделения. Именно туда в первую очередь направляется новейшее оснащение, — сказал министр.

Как уточнил Блащак, усиление осуществляется и в тактической, и в стратегической плоскостях. В связи с этим переброска новой техники происходит параллельно с формированием новых подразделений.

Предполагается, что у белорусской границы разместят десять тысяч солдат, из которых четыре тысячи будут содействовать пограничникам. Кроме того, Блащак напомнил, что на территории республики дислоцируется «несколько тысяч солдат США, оснащенных лучшей военной техникой».

Блащак приказал увеличить присутствие войск на границе с Белоруссией. Причиной названо нарушение белорусскими вертолетами воздушного пространства страны.

Российский сенатор Андрей Климов в свою очередь предостерег Варшаву от провокаций. По его словам, Москва окажет Минску всю необходимую поддержку в случае нападения Польши. Как подчеркнул Климов, концентрация польских войск на границе с Белоруссией чревата непредсказуемыми последствиями и рисками развития катастрофического сценария.