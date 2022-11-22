В Польше осудили назначение нового замглавы МИД Украины Министр обороны Польши Блащак раскритиковал назначение экс-посла Мельника на пост замглавы МИД Украины

Фото: IMAGO/M. Popow/Global Lool Press

Андрей Мельник

Назначение бывшего украинского посла в Германии Андрея Мельника на должность замминистра иностранных дел страны не является хорошим решением, выразил мнение в эфире Польского радио министр обороны Польши Мариуш Блащак. Он предположил, что назначение Мельника это «плохой сигнал».

Это действительно плохой сигнал, — сказал Блащак.

18 ноября кабинет министров Украины назначил Мельника заместителем министра иностранных дел. Также с должности государственного секретаря Министерства развития общин и территорий Украины был уволен Василий Володин, его обязанности временно выполняет Анатолий Кассияник.

9 июля президент Украины Владимир Зеленский уволил Мельника с поста посла в Германии. По версии New York Times, он освобожден от должности после того, как разозлил Берлин высказываниями о пособнике Третьего рейха Степане Бандере. Издание сообщало, что в современной Германии очень аккуратно относятся к своей истории, резко осуждают все преступления, которые ранее совершили немецкие нацисты, а также свято чтят память всех жертв холокоста.