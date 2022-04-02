В Польше раскритиковали Германию за «сильную расположенность» к Москве

Власти Германии «слишком сильно расположены» к Москве и такая многолетняя позиция Берлина «плохо обернулась», заявил вице-премьер Польши Ярослав Качиньский. Он раскритиковал ФРГ за нежелание вводить эмбарго на российские энергоносители и поставлять оружие Украине, сообщает издание Welt.

Я очень недоволен действиями правительства Германии. Германия могла поставить больше оружия. И Германия могла бы высказаться за нефтяное эмбарго в ЕС, — сказал политик.

Он отметил, что доходы России от нефтяного бизнеса в разы превышают прибыль от продажи газа. К тому же Европе легче найти новые источники поставок нефти, нежели газа. Поэтому ФРГ должна занять однозначную позицию и поддержать эмбарго российской нефти в Евросоюз, считает Качиньский.

Нельзя постоянно поддерживать такую ​​великую державу, как Россия, миллиардными платежами от покупки энергоносителей. Это недопустимо с политической и моральной точки зрения. Этому должен быть положен конец, — подчеркнул польский вице-премьер.

Ранее глава правительства Польши Матеуш Моравецкий призвал Еврокомиссию ввести налог на российские энергоносители в странах ЕС. По его словам, это необходимо для справедливой торговли и экономических условий на общем европейском рынке. Он также отметил, что раскритиковал другие страны сообщества за то, что они «не делают ничего», тогда как Варшава подготовила радикальный план отхода от российских энергоресурсов.